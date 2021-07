Bocalom diz que meta é colocar Rio Branco como a capital mais limpa da Região Norte

O Estado do Acre recebe do Ministério da Saúde (MS) nesta quarta-feira, 21, o maior lote de vacinas contra a Covid-19 desde o início da pandemia. Serão 113.490 doses do imunizante produzido pela farmacêutica Pfizer e mais 17.250 da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, totalizando mais de 130 mil doses.

Agora, o objetivo é dar início à maior operação de imunização no estado. Da quantidade total de doses contidas no lote, 63 mil serão para áreas de fronteira. A logística de entrega aos municípios, responsáveis pelo cronograma de vacinação, é executada com o auxílio das demais instituições do governo do Estado, como Segurança Pública, para que os imunizantes cheguem de forma célere e segura às localidades mais isoladas.

“Distribuiremos para todos os municípios, sendo que mais de 60 mil doses irão para os de fronteira. Iniciaremos também mutirões, para que possamos alcançar o quanto antes a menor faixa etária que é permitida hoje pelo Ministério da Saúde, dando cobertura total à população”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.

Para o governo, com a chegada desse lote, será possível um grande avanço da imunização. “O Estado fará articulação com os municípios para que mutirões sejam realizados com o objetivo de atingir o mais breve possível a imunidade de rebanho no Acre”, informou a Agênciade Notícias do Acre.