Governo isenta cobrança de ICMS para prestação de serviço de cargas

Devido a falta de repasse e assistência do governo do Acre, há mais de seis meses, a Diocese de Rio Branco decidiu, no início de julho, encerrar as tratativas com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre) e não renovar o convênio da Casa de Acolhida Souza Araújo, que atende ex-hansenianos, em Rio Branco.

No entanto, o imbróglio pode ter um novo capítulo, isso porque, nesta segunda-feira, 19, o governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou uma visita de cortesia ao bispo Dom Joaquín Pertiñez Fernández, na sede da Cúria Diocesana, com a presença do Padre Jairo Coelho, do empresário Ricardo Leite e da secretária de Saúde, Paula Mariano, em busca de solucionar o impasse.

O coordenador da Diocese, padre Jairo Coelho, informou que a agenda foi uma solicitação do próprio governador. Segundo ele, Gladson se mostrou interessado em retomar os contratos com a Instituição. “Ele veio para verificar a situação dos convênios que são mantidos com o Estado. O governo tem interesse em continuar a parceria. Vamos tentar alinhar um cronograma com o governo para verificar se cumpre a palavra do governador Gladson Cameli”, declarou.

Todavia, Jairo Coelho destacou que para continuar a parceria será necessário que a atual gestão faça um cronograma para arcar com o pagamento referente aos últimos sete meses, que gira em torno de R$ 1,5 milhão. “Temos que ver o retroativo desde de janeiro a julho. É um dos critérios para a retomada da parceria. Era pago R$ 220 à Casa de acolhida e duas casas terapêuticas, temos que ver como será a continuidade, se eles querem só manter a casa de acolhida Souza Araújo ou com as outras duas casas terapêuticas”, ressaltou.

Nas redes sociais o governador Gladson Cameli disse que também foi tratado o pagamento do débito com o hospital filantrópico Santa Juliana. Em contato com a secretária de saúde, doutora Paula Mariano, ela revelou que na terça-feira, 20, a subsecretária Muana Araújo, estará reunida com representantes da Diocese em busca de resolver as pendências. “A reunião é para dar definição sobre essa questão da Sousa Araújo e o convênio da Santa Juliana.

Em meio a falta de recursos, o abrigo sofreu dificuldades e no último dia 24 de maio teve a energia cortada por falta de pagamento, porém, a Diocese renegociou o débito e teve o fornecimento de luz restabelecida.