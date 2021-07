Gladson deve criar PL que coloca no fim da fila quem recusar vacina da Covid-19 por conta da marca

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou ao ac24horas nesta segunda-feira, 12, que deve tomar providências em relação às pessoas que estão escolhendo marcas de imunizantes nos postos de vacinação da Covid-19, nos 22 municípios acreanos.

De acordo com o chefe do executivo acreano, quem se recusar a tomar a Covid-19, em razão do fabricante, poderá ser colocado no fim da fila do Plano Nacional de Imunização. Para isso, ele estuda a criação de um projeto de lei que deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo. “Eu acho até um absurdo essa situação. Nós temos que aproveitar o mês de julho, que é decisivo onde o vírus gosta de agir”, ressaltou.

Cameli, de forma direta, mandou um recado aos que estão escolhendo marcas de imunizantes. “Você que está escolhendo vacina, cuidado para amanhã não ter que escolher a vida e não vai poder. Então, eu vou é Decretar, não posso é ficar calado e batendo palma para uma situação dessa”, argumentou.

De acordo com a proposta, que ainda deverá passar por análise dos órgãos competentes, o morador que comparecer à unidade de saúde e não aceitar a vacina deverá assinar um termo de recusa. O projeto pretende enviar para o fim da fila ou repescagem os moradores que não comparecerem para a vacinação por idade após cinco dias do chamamento da prefeitura.

Cameli frisou que a atitude tomada por parte das pessoas é um desrespeito ao momento delicado vivenciado na fase tensa da pandemia. Para ele, o PL vai evitar situações como a da médica que tomou a terceira dose da vacina na última semana. “Temos que evitar esses problemas porque enquanto estão enrolando para tomar uma vacina, muitos estão esperando, aí não é democracia”, concluiu.