Presidente da CPI manda prender ex-diretor da Saúde sob acusação de mentir

Os dirigentes partidários do Republicanos, PSL, PSDB, PTB e Avante não deverão embarcar na articulação embrionária do deputado Roberto Duarte (MDB) para que o senador Márcio Bittar (MDB) seja candidato ao governo em 2022 com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Consultados pelo ac24horas, os presidentes regionais sinalizaram que devem caminhar com o governador Gladson Cameli.

O presidente do Partido Social Liberal (PSL), Pedro Valério, declarou que a decisão já está tomada. “Vamos caminhar com o governo”, explicou.

O mesmo apoio à reeleição do governador Gladson Cameli foi dado pelo presidente do Republicanos, João Paulo Bittar, filho do senador Márcio Bittar, porém, o dirigente não descarta uma candidatura majoritária alternativa.

Já para o presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Manoel Pedro, o Correinha, a sigla está fechada com a reeleição do atual governo. “Não discutimos dentro do PSDB outra candidatura que não seja do governador Gladson Cameli”, declarou.

No entanto, o partido Avante diverge do apoio ao chefe do executivo. De acordo com o novo presidente, Solino Matos, o partido não defende a candidatura majoritária de Márcio Bittar, mas, sim a do senador Sérgio Petecão (PSD). “Vamos caminhar com Petecão”, garantiu Matos, que é assessor do senador.

As executivas do Patriotas e PTB não responderam aos questionamentos.

Em contato com a assessoria do senador Márcio Bittar, acerca da possível “convocação” para ser candidato, a reportagem foi informada que o parlamentar seguirá apoiando o governador Gladson Cameli em 2022.

A estratégia do “candidato bolsonarista no Acre” ganhou força na semana passada quando o MDB decidiu, que mesmo estando na base de apoio ao Palácio Rio Branco, iria se articular para lançar candidaturas ao governo e ao senado, já que o partido Progressista, sigla do governador Gladson Cameli, já havia fechado questão publicamente que a Senadora Mailza Gomes seria candidata a reeleição e o vice possa ser o secretário de articulação, Alysson Bestene.