Repórter é hostilizado ao vivo no Jornal da Globo durante cobertura da tragédia no RS

Repórter da RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, Arildo Palermo teve de interromper um link ao vivo no Jornal da Globo de quarta (8). O jornalista foi alvo de xingamentos de um homem e não conseguiu concluir as informações sobre a situação do Estado. “Os ânimos estão exaltados por aqui”, lamentou ele, que teve o profissionalismo elogiado por Renata Lo Prete.

Palermo mostrava uma tenda com atendimento médico em Porto Alegre, quando um homem começou a gritar na direção da equipe. “Vocês que são da Globo não prestam, desserviço de Globo. Mentira da mídia”, começou ele.

“Mentindo nessa televisão. Estão acusando a Record, o SBT de coisas que foram provadas”, berrou, em referência à denúncia da suposta cobrança de multas para veículos com doações na região feita por Márcia Dantas, da emissora de Silvio Santos.

Palermo até tentou seguir com as informações sobre a chuva forte no Estado. “A gente está recebendo algumas manifestações…”, comentou ele. Mas o homem continuou gritando. “William Bonner, você não tem mais autoridade aqui em Porto Alegre”, disparou, criticando a presenta do âncora do Jornal Nacional no local desde o início da semana.

Sem saída, o repórter interrompeu o link. “Renata, eu vou precisar voltar com você. Daqui a pouco a gente conversa”, pediu ele.

Depois de alguns minutos, a jornalista anunciou a volta do colega. “A gente conseguiu restabelecer a conexão com o Arildo Palermo em Porto Alegre. Vamos lá voltar”, incentivou ela.

“Só para constar, está tudo bem com a nossa equipe. A gente entende, os ânimos estão exaltados por aqui nesse momento, por tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul”, minimizou o jornalista, que apareceu numa área com menos pessoas.

Após o repórter terminar sua passagem, a âncora o elogiou. “Arildo, muito obrigada pelas informações e pelo profissionalismo seu e da equipe”, valorizou Renata.

O momento repercutiu no X (antigo Twitter). “Que falta de respeito com o trabalho do repórter. Tem gente que perde a oportunidade de ficar quieto. Arildo Palermo foi ágil e devolveu para Renata”, afirmou Paulo Ricardo.

“O repórter Arildo Palermo, da RBS, teve a entrada ao vivo no Jornal da Globo atrapalhada por uns imbecis fazendo politicagem. Rapidamente devolveu pro estúdio”, comentou Danilo Assis.

“Minha solidariedade ao jornalista Arildo Palermo. O coitado do moço não tem cérebro, não dá bola pra ele. A cloroquina fez mal”, ironizou um usuário identificado como Gê, citando o medicamento divulgado por Jair Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19.

“O Arildo Palermo trabalhando e adivinha: um idiota viu o microfone e foi falar merda. Sempre vai ter um imbecil falando, e mais uns mil aplaudindo. O cara tá trabalhando e trazendo informação”, disparou Mateus.

Fonte: UOL via Notícias da TV