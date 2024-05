Cavalo que estava ilhado em telhado é resgatado pelos bombeiros e veterinários

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cavalo Caramelo, que estava ilhado em cima de um telhado na cidade de Canoas (RS), foi resgatado na manhã desta quinta-feira por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Exército. O animal foi visto ontem se equilibrando na parte de cima de uma casa que ficou praticamente toda submersa pela água.

A imagem repercutiu nas redes sociais, o que levou à mobilização da primeira-dama Janja da Silva e do influenciador Felipe Neto. Nesta quinta, a primeira-dama informou que o Exército disponibilizou um helicóptero e uma equipe com veterinários para resgatar o animal.

Logo no início da manhã, Janja anunciou pela rede X (antigo Twitter) que o Comandante dos Operações do Rio Grande do Sul se mobilizou para resgatar o animal. “Vamos torcer para que o “Caramelo” tenha resistido essa noite”, publicou. Posteriormente, por volta das 9h30, ela mostrou uma equipe com veterinários decolando para a área em que o animal estava ilhado. Janja informou também que o equino já teria um haras para onde seria remanejado.

Veja o vídeo:

