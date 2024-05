Corpos de gêmeas siamesas que morreram em Brasília serão trazidos para o Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A mãe das gêmeas siamesas que morreram na manhã desta quinta-feira, 9, em Brasília, Alice Fernandes, informou ao ac24horas que os corpos serão trazidos para o Acre pelo governo do estado.

De acordo com a mãe, a Assistência Social do Acre entrou em contato com a família e informou que se responsabilizará pelo translado dos corpos.

As bebês Aylla Sophia e Allana Rhianna, que nasceram no último dia 3, no Hospital Materno Infantil de Brasília, vieram ao mundo unidas pelo tórax e compartilhando vários órgãos, entre os quais o coração.

Apesar da esperança que a família tinha de que as gêmeas reagiriam bem após o nascimento, não foi o que aconteceu em razão da alta complexidade do caso.

As irmãs nasceram compartilhando, além do coração, fígado e intestino. Elas pesaram 1,8 kg cada uma e tiveram sobrevida de seis dias. Nesta quarta, Alice já havia informado que o quadro clínico delas se complicava.

Alice Fernandes manifestou ainda o desejo de trazer as filhas com vida para o Acre, para serem conhecidas pelos familiares, o que não foi possível.