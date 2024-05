Quilos Mortais: Reality ganha versão brasileira com protocolo antigordofobia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Série de sucesso mundial, Quilos Mortais ganhou uma versão nacional que estreia nesta quinta (9) na plataforma Max. O novo reality documental segue nove brasileiros na luta contra problemas de saúde em decorrência da obesidade. Os participantes serão acompanhados por cinco médicos especialistas em cirurgia bariátrica.

Para trazer o reality ao Brasil, foram necessárias adaptações e cuidados específicos para que cada um dos pacientes se sentisse à vontade para compartilhar sua história com o público. De acordo com Adriana Cechetti, diretora de conteúdo de produção do Quilos Mortais Brasil, toda a equipe por trás da atração passou por um treinamento antigordofobia.

“Tivemos todo esse cuidado desde que chegou o briefing. Como tratar o tema de uma forma respeitosa e acolhedora? Acho que a primeira iniciativa que a gente teve enquanto produtora foi providenciar um treinamento antigordofobia para toda a equipe. E também disponibilizar consultas com um psicólogo que trata do assunto”, explica Adriana em entrevista ao Notícias da TV.

“É um assunto denso, a gente entra na casa das pessoas, acaba se envolvendo. Então, o atendimento era disponibilizado tanto para a equipe quanto para os próprios personagens que retratávamos. Algo muito importante que fizemos foi desenvolver a escuta; então, eles se sentiram muito ouvidos”, acrescenta a diretora de conteúdo.

“Acho que eles não se sentiram rotulados ou julgados, eles sentiram que ali era um espaço seguro para dividirem os sentimentos do que estavam passando, os gatilhos que os levaram até aquela situação. Então, eu acho que esse treinamento foi primordial para desencadear essa relação respeitosa que perdurou durante os nove meses de produção”, relata.

Na versão original da série, os pacientes viajam até o Texas para se consultarem com apenas um médico, o doutor Younan Nowzaradan –vulgo Dr. Now. Na versão brasileira, serão cinco especialistas diferentes, que atuam em cirurgia bariátrica, do aparelho digestivo e metabolismo.

“Estamos abertos a mostrar pacientes de vários lugares do Brasil”, explica Bruna Baptista, diretora de criação da Endemol. “A gente também não tem um peso mínimo. Na versão americana, são 600 libras, o equivalente a 270 quilos, mas não colocamos esse limite porque vai de cada história, de cada paciente, do quanto ele precisa e do quanto está em risco”, afirma.

O foco de Quilos Mortais Brasil é registrar a jornada física e emocional dos participantes, com histórias que vão muito além de um número marcado na balança. “O próprio nome diz que não é uma questão de estética. Todas as pessoas retratadas têm muitas questões de saúde atreladas à obesidade, então entendemos o universo do paciente. O quanto ele corre risco é a nossa métrica, então a gente não se baseia no peso”, justifica Adriana.

Cada paciente foi escolhido baseado na realidade em que vive, e não houve quase nenhuma interferência da equipe com relação às experiências de cada um. “A gente fez uma seleção através dos médicos, então são pacientes que já estão em processo para a cirurgia bariátrica. A interferência é mínima, porque documentamos tanto a vida desses médicos quanto dos pacientes, e a rotina é 100% vida real mesmo”, afirma a diretora de conteúdo.

Quilos Mortais é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Warner Bros. Discovery. Pela Endemol, a série tem direção geral de Gabriel Hein e direção criativa de Allan Lico. Pela WBD, assinam a supervisão de produção Adriana Cechetti e Luciana Soligo. A produção estreia nesta quinta (9), na Max.

Fonte: Notícias da TV