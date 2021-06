Ilderlei tem prestação de contas considerada irregular pelo TCE

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas), teve sua prestação de contas referente ao exercício de 2019 em parecer prévio irregular pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 25, no Diário Eletrônico do TCE.

Segundo o conselheiro-relator, Ronald Polanco Ribeiro, em parecer prévio, foram constatadas diversas irregularidades na prestação de contas da prefeitura de Cruzeiro do Sul no exercício de 2019.

Na decisão, os conselheiros descreveram abertura de créditos adicionais sem cobertura, não aplicação mínima de recursos do Fundeb com remuneração do magistério, não aplicação de recursos mínimos com Educação e Saúde, não cumprimento do limite de despesas com pessoal e pagamento de gratificação natalina e férias aos cargos políticos sem a devida justificativa e o não envio de parecer do controle interno.

Os membros do TCE determinaram abertura de tomadas de contas especial para apurar inconsistências contábeis do valor de R$ 179 mil registrado nas contas “Bens Móveis” e “Bens Imóveis” no Balanço Patrimonial Consolidado sem comprovação por meio da atualização do Inventário.

O TCE determinou também apuração da responsabilidade de Marcos Thiago Sarah Oliveira (contador à época dos fatos) sobre as inconsistências e a responsabilidade sobre o não envio de parecer emitido pelo Controle Interno.

Por fim, o TCE determinou pelo encaminhamento de cópia da decisão à Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul para o julgamento final das contas de governo de acordo com o disposto no artigo 23, da Constituição Estadual de 1989.