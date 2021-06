Saldo das exportações do Acre chega a 24 milhões de dólares no mês de maio

Os dados publicados na última segunda-feira, 7 de junho, pelo Ministério da Economia, indicam que em maio deste ano o Acre exportou US$ 3,412 milhões e importou US$ 33,5 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 3,445 milhões.

Com o resultado de maio, o Acre fechou os cinco primeiros meses de 2021 com um saldo recorde de US$ 24,046 milhões, superando em 50,5% o saldo do mesmo período de 2020, que foi de US$ 15,207 milhões.

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, mantido por várias organizações civis, elabora regularmente Boletim do Mercado Exterior de junho e brevemente será publicado em seu portal com essas e outras informações.

Em nível nacional o cenário também é bastante positivo: o Brasil abriu o mês de junho com alta de 161,6% no superávit da balança comercial, que chegou a US$ 2,43 bilhões na primeira semana do mês. O resultado foi impulsionado pelo aumento de 94,1% nas exportações, que atingiram US$ 4,85 bilhões, enquanto as importações subiram 54,5% e totalizaram US$ 2,42 bilhões. Assim, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) alcançou US$ 7,27 bilhões, subindo 78,8% pela média diária, na comparação com junho de 2020.

Com o aumento no início deste mês, o país ampliou o superávit acumulado do ano para US$ 29,55 bilhões até a primeira semana de junho – um crescimento de 55,3%, pela média diária, na comparação com o período de janeiro a junho de 2020. A corrente de comércio acumulada de 2021 chega a US$ 197,42 bilhões, em alta de 29,1%.

O resultado reflete os valores de US$ 113,49 bilhões em exportações, com aumento de 32%, e de US$ 83,94 bilhões nas importações, em alta de 25,4%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (07/06) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia.