Jéssica Sales anuncia investimentos para Senador Guiomard, Acrelândia e Plácido de Castro

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) cumpriu agenda nos municípios de Senador Guiomard, Acrelândia e Plácido de Castro nesta terça-feira 2, e quarta-feira 3, garantindo cerca de R$ 2,4 milhões para as áreas da Agricultura e Saúde, no orçamento 2021.

Em Senador Guiomard, Jéssica Sales esteve reunida com a prefeita Rosana Gomes (PP) e os vereadores do MDB, Cleilton Nogueira e Leiri do Mixico, onde anunciou apoio aos agricultores com recursos no valor de R$ 300 mil para aquisição de equipamentos. Em seguida a parlamentar conheceu o trabalho social dos projetos Casa de Dorcas e Cufa Acre coordenado por mulheres que trabalham com artesanato, corte e costura, cabeleireiro, manicure, crochê e outras atividades que incentivam a profissionalização de mulheres em vulnerabilidade social.

Na quarta-feira, 2, a deputada esteve com a equipe gestora do município de Acrelândia, liderada pelo prefeito, Olavo Rezende (MDB) e anunciou R$ 1,6 milhão para o setor agrícola, apoiando a produção de banana, leite e café, produtos que aquecem a economia da região. “É muito importante receber a deputada que assim como prometeu, agora está cumprindo com a promessa que fez em ajudar nosso município com as emendas parlamentares”, disse o prefeito Olavo.

Em Plácido de Castro, o prefeito Camilo Silva recebeu a deputada que coincidiu a agenda com o senador Sérgio Petecão. Os parlamentares foram convidados pelo prefeito a visitar algumas regiões rurais como, o ramal do 16 e as obras da ponte do Santa Helena que a dois anos estavam paradas. A deputada também anunciou o valor de R$ 400 mil para o município, nas áreas da Saúde e Agricultura. “A Jéssica tem sua estrela própria de ajudar as prefeituras do Acre, queremos que ela seja madrinha de Plácido de Castro. Ela pode contar com a nossa gestão e temos certeza que ela poderá ajudar muito nossa população trazendo recursos”, afirmou Prefeito Camilo.

Para a deputada a agenda foi muito produtiva na região. “Fico muito feliz em poder ajudar os municípios do Acre. Minha política sempre foi de resultado, de andar conhecer e verificar de perto as dificuldades, e assim poder alocar minhas emendas de forma a contemplar as prioridades de nossa população”, destacou Jéssica Sales.

