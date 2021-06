Acre recebe mais de 2 mil doses de vacina da Pfizer nesta sexta-feira

O governador Gladson Cameli (Progressistas) deverá assinar na próxima semana a ordem de serviço para a execução da obra do contorno rodoviário de Brasiléia e Epitaciolândia e a construção da ponte sobre o Rio Acre. As informações são da Agência de Notícias do Acre.

O valor do investimento feito pelo governo federal pelo Ministério da Infraestrutura, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é de mais de R$ 60 milhões, sendo cerca de R$ 57 milhões para projetos e obras, e o restante para serviços de supervisão de obras.

A obra deve alcançar de forma direta mais de 51 mil habitantes, além de facilitar o tráfego na Rodovia Interoceânica, no acesso ao Peru, visando à integração econômica e social dos países da América do Sul, facilitando o comércio do Acre e de todo o país com a Ásia, por meio dos portos peruanos.

O governador Gladson Cameli afirmou em entrevista que essa será a primeira grande obra do seu governo. “Brasiléia e Epitaciolândia estão na rota do Oceano Pacífico e essa obra irá contribuir com o crescimento das duas cidades. Podemos dizer que essa é a primeira grande obra do nosso governo e tenho certeza de que será responsável pela geração de emprego e renda para muitas famílias”, salientou Cameli.