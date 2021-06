Nova Educação de Jovens e Adultos do SESI está com inscrições abertas em Rio Branco

Modalidade é ofertada gratuitamente para pessoas a partir de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio

O SESI está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Rio Branco. A modalidade é ofertada gratuitamente para trabalhadores da indústria e comunidade em geral. O público-alvo são pessoas com idade a partir de 18 anos que ainda não concluíram o Ensino Médio.

A Nova EJA do SESI utiliza a Metodologia de Reconhecimento de Saberes, isto é, sistematiza os conhecimentos que o aluno adquire ao longo da vida. O SESI identifica, valida e certifica as competências e habilidades desenvolvidas nas experiências de vida e trabalho do estudante. A modalidade tem 80% das aulas a distância e 20% presencial.

“É uma modalidade que oportuniza a conclusão do Ensino Médio em até um ano, dependendo da disponibilidade do aluno, que conta com o apoio e acompanhamento de um tutor. Uma grande chance para que as pessoas possam elevar sua escolaridade de forma rápida e eficaz”, destaca a coordenadora da Nova EJA, Fernanda Nóbrega.

Estudantes já inscritos participaram no último dia 21 da Semana da Nova EJA do Ensino Médio. O evento teve transmissão pelo YouTube e uma vasta programação com apresentações musicais, de desenhos artísticos, produção de frases destacando a educação, exposição de fotos, além de sorteios de brindes. A iniciativa surgiu a partir do trabalho desenvolvido em parceria com a assessoria da EJA da Bahia.

Matrícula e pré-requisitos

As matrículas para a Nova EJA podem ser feitas gratuitamente no site sesiac.org.br. Os pré-requisitos são os seguintes:

– Ter concluído o Ensino Fundamental até o 9º ano (cópia do histórico e certificado ou declaração de conclusão);

– Idade mínima de 18 anos completos no ato da matrícula;

– Ter internet que permita assistir às aulas e resolver atividades correspondentes à carga horária EaD, que são realizadas pelo estudante na plataforma LMS;

– Participar dos encontros semanais (virtuais na plataforma Google Meet ou Microsoft Teams) e/ou presenciais na Escola SESI.

– Apresentar 1 foto e cópia dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de endereço;

– Em caso de aproveitamento de estudos concluídos em componentes curriculares do Ensino Médio, apresentar documentos para comprovação.

Assessoria Sistema FIEAC