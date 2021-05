Acre tem 58 novos casos de Covid-19 e duas mortes pela doença 

O Departamento de Infraestrutura de Esporte (DIE) da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania diz que atingiu, no último dia 24 de maio, uma marca que estava prevista para ser alcançada apenas no fim de 2021: mil obras de infraestrutura esportiva concluídas.

Só no Acre, informa o DIE, são 19 obras que somam mais de R$11,7 milhões.

“Termos concluído essas 1.005 obras antes do fim de maio é motivo de orgulho. São quadras poliesportivas, campos e estádios de futebol, complexos esportivos, ginásios, piscinas, pistas de skate e academias ao ar livre prontas para serem utilizadas pelas comunidades de 26 estados”, afirma Marcelo Magalhães, secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania

São Paulo, com 120 obras, Minas Gerais (113), Rio Grande do Sul (105) e Bahia (99) foram os estados com o maior número de estruturas concluídas em 2021. A lista inclui as cinco regiões e apenas o Distrito Federal não aparece entre as Unidades da Federação com obras finalizadas em 2021. O investimento do Governo Federal nas 1.005 obras é de R$ 453,5 milhões.

Diretor do Departamento de Infraestrutura de Esporte, Sandro Valverde lembra que, quando a atual gestão da Secretaria Especial do Esporte tomou posse, há pouco mais de um ano, havia um passivo de 4.233 contratos vigentes. Em 2020, 1.274 obras de infraestrutura esportiva foram concluídas. O ritmo de entregas ganhou força a partir de agosto. Nos últimos cinco meses do ano passado, 854 obras foram finalizadas.