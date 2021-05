Membro de facção criminosa é preso por tráfico de drogas em Mâncio Lima

A Polícia Civil de Mâncio Lima prendeu nesta quinta-feira, 27, Francisco Flávio Santos, 31 anos, por organização criminosa e tráfico de drogas.

O delegado José Obetânio explica que o mandado foi expedido pela justiça da comarca de Cruzeiro do Sul.

“O indivíduo é de alta periculosidade e faz parte de uma organização criminosa que age na região no cometimento de vários delitos, entre eles o de trafico de drogas. A captura do investigado é resultado de uma investigação da Policia Civil que possibilitou angariar provas contundentes e possibilitou a representação do investigado à justiça”, relata o delegado.