Acre amanhece com temperatura baixa nesta segunda e tempo pode chegar a 19°C

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Boa parte do estado do Acre amanheceu com a temperatura mais amena nesta segunda-feira (24). A previsão de friagem que pode chegar a 19°C ainda é do portal O Tempo Aqui, de Davi Friale. O tempo começou a ficar instável ainda nesse domingo, 23, com chuvas e temporais em alguns pontos de Rio Branco e também no interior.

Para o Acre, Friale prevê que as regiões leste e sul do estado podem sentir a temperatura baixar mais tardiamente.

Os ventos sopram, entre fracos e calmos, de direções variáveis. A partir do fim da tarde, no leste e no sul do estado, passam a soprar da direção sudeste, com fortes rajadas. Centro e oeste acreano: tempo quente e abafado, com chuvas passageiras e pontuais, que podem ser fortes e acompanhadas de raios em algumas áreas. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste.