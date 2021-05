Moisés Diniz confirma posse na direção do Solidariedade no Acre

O secretário de assuntos estratégicos do governo, ex-deputado estadual Moisés Diniz, confirmou ao ac24horas que assumirá a direção do Solidariedade no Acre, após convite feito pela executiva nacional da sigla.

De acordo com Diniz a posse na direção estadual ocorrerá no decorrer da semana, porém, ele não sabe se será em solenidade no estado ou em Brasília.

O secretário de Gladson Cameli fez elogios a trajetória de luta da sigla que tem como presidente nacional, o deputado federal Paulinho da Força. “O Solidariedade é um partido de conteúdo ideológico leve, não é extremista, nasceu das lutas sindicais do povo brasileiro, tem organização de base, envolve a luta das minorias, das mulheres, do meio ambiente, amplo com as forças de mercado e aberto ao transcendente” declarou.

Por fim, Moisés pontuou que o partido vai contribuir para a reeleição do governador Gladson Cameli. “Um partido que abrigará muita gente órfã no Acre, capaz de ajudar o Gladson a consolidar seu governo e avançar para uma reeleição com posição ampla e resultados seguros”, encerrou.