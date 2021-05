Contra alagações na rodovia, DNIT e Jirau elevam leito da BR-364 sentido Acre

As obras de elevação da BR-364 seguem no Estado de Rondônia em trechos onde havia possibilidade de alagação.

Os serviços em 11 quilômetros da rodovia federal, localizados na proximidade do acesso à BR-425, em Rondônia, começaram no início do mês de maio e buscam evitar possíveis alagamentos no período de chuva do Rio Madeira, como ocorreu em 2014 durante a cheia histórica que interditou totalmente trechos da estrada e isolou o Estado do Acre.

Os trabalhos são realizados por meio de uma parceria do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Usina Hidrelétrica de Jirau. A UHE é responsável pela realização dos serviços, como a execução de um colchão drenante, a sub-base, a base e o revestimento asfáltico em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ). Ao DNIT cabe fiscalizar e gerenciar a obra. A previsão é de que tudo esteja concluído no próximo mês de dezembro.