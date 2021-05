Sindicatos da saúde anunciam convocação de assembleia que pode resultar em greve

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Os principais sindicatos ligados à saúde sinalizam de que podem promover uma greve no setor, mesmo o Acre ainda vivendo uma pandemia. Os sindicatos dos Médicos (Sindmed), dos Trabalhadores em Saúde (Sintesac), dos profissionais auxiliares e técnicos em enfermagem (Spate), dos enfermeiros e dos profissionais de odontologia comunicaram que irão promover na próxima semana assembleias com suas categorias que podem decidir pela paralisação por tempo indeterminado.

De acordo com os sindicatos, o motivo seria o rompimento nas negociações do Plano de Cargos, Carreiras e Salários por parte do governo.

Os sindicatos afirmam que aguardaram por uma reunião previamente marcada nesta quinta, mas os representantes do governo não se fizeram presentes. Os servidores da saúde também reclamam do governo que a LDO de 2022 já foi encaminhada para a Aleac antes de terminar as negociações e sem o comprometimento de apresentar avanços.