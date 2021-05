Rui Birico elogia Gladson em protesto e ironiza Bocalom: “Se fosse, tinha metido a peia”

O servidor da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Acre (Seinfra), Rui Birico, parabenizou nesta quarta-feira (19) a atuação do governador Gladson Cameli (Progressistas) frente a manifestação dos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Civil, em Rio Branco.

Segundo Birico, Gladson, além de ser, na sua opinião, o melhor governador do país, sabe conduzir os protestos. Birico aproveitou a oportunidade e alfinetou o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) em razão do incidente envolvendo a manifestação dos garis, na ocasião, Bocalom chamou a tropa de choque da Polícia Militar para conter o protesto.

“Governador Gladson Cameli chegou e conversou com um a um. Se fosse o outro [Bocalom] teria jogado spray de pimenta e metido a peia. O Gladson ama o povo, ela ama todos nós, deputados, prefeitos e partidos. Gladson Messias Cameli, o maior do universo”, declarou.