Ato de Waldirene Cordeiro amplia preservação da memória da Justiça do Acre

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre, Waldirene Cordeiro, editou nesta terça-feira (18) portaria que institui a Comissão de Gestão da Memória (CGMEM) do Poder Judiciário do Estado do Acre.

O documento leva em consideração a Resolução nº 324/2020, que instituiu as diretrizes e normas de Gestão de Memória e de Gestão Documental e dispõe sobre o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário (Proname) e a Resolução 247/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que institui o Programa de Gestão de Documentos Arquivísticos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

A comissão é coordenada pelo desembargador Pedro Ranzi. E ainda, a desembargadora aposentada Izaura Maia, a juíza de Direito Mirla Regina, ambas indicadas pela Presidência; a diretora de Informação Institucional, Andréa Zilio; a servidora Lina Grasiela, graduada em História; Greice Garcia, servidora integrante da Comissão Permanente de Avaliação Documental; Angêlo Douglas, servidor graduado em Direito; a gerente de Acervos, Ana Lúcia Cunha e Silva, que tem capacitação em Arquivo, Museu, Memorial ou Biblioteca; e Jean Carlos Nery da Costa, servidor da unidade da Tecnologia da Informação.

“Criar condições melhores e mais próximas da administração nas ações de preservação, e também cuidado com o nosso registro do tempo presente para que as nossas gerações usufruam dessa fonte de pesquisa”, explicou Waldirene.