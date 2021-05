Inep define o cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) definiu nesta quinta-feira (13) o cronograma de atividades do Censo Escolar da Educação.

No dia 18 de junho de 2021 será feita a disponibilização do Sistema Educacenso para declaração de dados –e de de 18/6 a 23/8 é a coleta de dados da Matrícula Inicial, compreendendo os processos de digitação e exportação.

Em 17 de setembro é o envio dos dados preliminares ao Ministério da Educação para publicação no Diário Oficial da União. O cronograma continua até maio de 2022.

O Inep poderá alterar as datas e os prazos estabelecidos nesta Portaria, em função das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, definidas por lei do Ministério da Saúde que declara o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

O Inep, ciente da situação das escolas enquanto perdurar o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, manterá, em seu portal, gov.br/inep, na internet, canal de comunicação constante com as instituições de ensino e os agentes envolvidos na coleta do Censo Escolar de 2021 para dirimir dúvidas, publicar orientações e atualizar informações gerais durante todo o período de vigência da portaria.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-200-de-12-de-maio-de-2021-319593649