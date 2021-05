Fotógrafo desclassifica mulher em sorteio de Iphone e é processado em ação que pede R$ 24,8 mil

A participante do sorteio de um Iphone 11 de 64GB, realizado numa rede social do fotógrafo acreano Daniel Cruz, entrou com uma Ação de Obrigação de Dar Coisa Certa c/ Perdas e Danos Morais no início deste mês de maio após ter sido desclassificada, segundo ela, de maneira injustificada no evento do qual havia sido sorteada. No processo movido por Claudiane Silva, ela afirma que Cruz agiu de forma inesperada ao alegar que a mesma não havia cumprido os requisitos para que ela fosse declarada vencedora.

Claudiane relata que precisou seguir mais de 10 perfis na rede social e garante ter realizado as únicas quatro regras estipuladas para os participantes: seguir os perfis apresentados, mencionar amigos nos comentários, deixar o perfil aberto no dia do sorteio e curtiu e compartilhar a publicação nos stories. No entanto, a mulher lamenta que mesmo cumprindo os requisitos e sendo sorteada, não ganhou o celular.

O ac24horas tentou falar com a internauta que processa o fotógrafo, mas a mesma preferiu não comentar o caso. No documentado que tramita no Juízo Civil da Comarca de Rio Branco, é exigido R$ 24.800,00 como valor da causa, sendo 4.800,00 pelo aparelho celular e 20.000,00 por dano moral.

O sorteio ocorreu no perfil do Instagram de Daniel Cruz com o intuito de realizar campanha de marketing para algumas empresas por meio de interação do consumidor com a marca da empresa. O sorteio do telefone, inicialmente marcado para ser realizado no dia 12/04, acabou acontecendo no dia 13/04 de 2021.

Nos autos, consta que até mesmo outros internautas que estavam acompanhando a live do sorteio perceberam o equívoco do fotógrafo, comentando que Claudiane preenchia sim os requisitos para ser consagrada ganhadora. “[…] de forma abrupta encerrou a transmissão do vídeo, saiu bloqueando as pessoas que o contestaram, inclusive a senhora Claudiane”, informa o processo.

A acusadora atesta que, quando Daniel retornou a live, declarou outro internauta como vencedor. “[…] que diga de passagem, não estava seguindo todas as empresas no momento de início da transmissão do sorteio”, diz.

A defesa de Claudiane empregou o código de defesa do consumidor no processo, afirmando que Daniel Cruz gravou todo o sorteio e excluiu da sua página, eu poderia ser uma prova a facilitar a defesa da consumidora. “São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara, reparação de danos patrimoniais e morais […] realizaram sorteio sem clareza, com informação inadequada e carente de objetividade, que acabou motivando a exclusão da concorrente”, ressalta o documento.

Os autos relatam que o fotógrafo xingou a mulher e a bloqueou após falhar no sorteio, sem dar a ela direito ao contraditório e pede ainda que ele apresente o vídeo da primeira gravação do sorteio. Prints de outros internautas foram acrescentados no documento, onde os mesmos defendem Claudiane no sorteio: “[houve] equivoco nas regras, uma vez que sorteou outras pessoas que não haviam compartilhado, deu tempo para outros compartilhar na hora […] nas regras não falava em compartilhar no dia”, escreveu uma deles.

Claudiane destaca nos autos que após a realização do sorteio, no dia posterior, Daniel Cruz postou stories chamando alguns participantes de lixos “e ameaçando-os de levá-los à delegacia, caso houvesse algum questionamento quanto ao sorteio”, pontuou a defesa.

O outro lado

Ao ac24horas, Daniel Cruz afirmou que a participante não seguiu todas as regras e se mostrou inconformado com a divulgação do caso. “Só vai piorar para ela, porque tô [sic] com processo contra ela e vai acabar piorando pro lado dela. Eu não tenho precisão de falar do assunto porque está na justiça. Não autorizo que o jornal coloque meu nome, porque se colocarem, vai dar problema para vocês”, falou.

Segundo ele, “infelizmente ela [ a participante] não cumpriu uma das regras que era compartilhar no dia, nos stories, que foi falado numa live um dia antes. Ela não compartilhou e não fez todos os critérios, então passei adiante para o próximo ganhador. Ela não seguiu uma das regras, que era compartilhar no dia”. Daniel diz estar processando a mulher por calúnia e difamação. “Ela, na verdade, me caluniou e vai responder em juízo”.

A defesa de Cruz diz que o sorteio ocorreu de forma regular e que possui todas as provas, inclusive da entrega do brinde prometido. Além disso, garantiu que o fotógrafo não teme nenhum processo, já que não houve nenhuma irregularidade. “Ele lamenta a postura dessa pessoa que tem tentado o denegrir de todas as formas. Mas está tranquilo, pois jamais agiu de má-fé. Até o momento não recebeu nenhuma intimação. Mas caso receba, esclarecerá os fatos sem nenhum problema”, concluiu o advogado Diego Pablo.