Sindicato lança projeto para cuidar da saúde mental de bancários no Acre

O sindicato dos Bancários do Acre lançou nesta semana um projeto com o objetivo de ofertar atendimento personalizado e individual com psicólogos para cuidar da saúde mental de seus filiados e dependentes. A ação irá durar até o próximo dia 29 de maio.

Para se inscrever, o interessado deve preencher um formulário no link: https://forms.gle/7PEQa1c7cUMbLebe7. Nesta quinta-feira, 13, a partir das 19 horas, haverá uma live por meio página do Facebook: https://www.facebook.com/BancariosAcre/ com representantes de sindicato para explicar o projeto. Irão participar o presidente do Sindicato dos Bancários, Eudo Raffael, o Profº. Dr. em Psicologia Social, Leandro Rosa e o Assistente Social, Giovanny Kley.

O projeto garante que o atendimento psicológico será personalizado e individual com para os cuidados de filiados e dependentes. No dia 20 de maio, haverá roda de conversa e do dia 24 a 28 começam os primeiros atendimentos individuais.