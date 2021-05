Prefeitura aguarda governo para decidir se intervém em Calçadão que voltou a ceder

O Calçadão na Avenida Epaminondas Jácome, às margens do Rio Acre, endereço tradicional do comércio popular de Rio Branco voltou a ceder. O desbarrancamento afasta os consumidores e provoca prejuízo no comércio, inclusive com o fechamento de lojas.

Na gestão passada, a prefeitura de Rio Branco fez um trabalho no local, mas que voltou a ceder.

A verdade é que o local precisa de uma intervenção urgente, mas há um impasse a ser resolvido. De acordo com informações do diretor-presidente da Emurb, José Assis Benvindo, a prefeitura espera um posicionamento do governo do estado sobre a obra. É que, de acordo com o gestor municipal, o governo já tem um recurso liberado para fazer um trabalho de intervenção no Calçadão.

“Pela gente, já tínhamos entrado com uma intervenção no local mas como há esse recurso o Calçadão está meio que na “jurisdição” do governo. O que vamos fazer é provocar uma reunião com o governo para saber deles se há prazo para o início dos trabalhos e decidirmos o que iremos fazer”, diz Assis.

O gestor da Emurb afirma que o problema no local é sério. “É bastante sério, tanto que foi feito um muro de contenção na gestão passada que não resolveu. É o movimento de massa do solo que atinge toda aquela região por causa do Rio Acre. É a mesma situação que se verifica na região em frente ao Colégio São José”, explica.