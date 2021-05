Ministro garante projeto de restauração da BR-364, mas deve sair somente em 2022

Após inúmeras reclamações de parlamentares, motoristas e moradores, em meio às péssimas condições de trafegabilidade na BR-364, no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, o deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou as redes sociais na noite desta terça-feira (11) para afirmar que o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, se comprometeu em resolver parcialmente o problema.

Isso porque o ministro militar de Jair Bolsonaro deve primeiro realizar um novo projeto para observar a real situação da estrada. “O Ministro se comprometeu em fazer um projeto de restauração estrutural da BR-364 e, se tiver orçamento, executará a obra a partir do início do próximo ano”, declarou o parlamentar.