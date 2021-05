No Acre, mais de 6 mil pessoas ainda não tomaram 2ª dose da vacina contra a Covid-19

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Dados de um levantamento do Ministério da Saúde (MS) mostram que no Estado do Acre mais de 6 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no Acre.

Em todo o Estado, cerca de 6. 191 pessoas devem tomar a segunda dose da CoronaVac, vacina produzida e distribuída pelo Instituto Butantan. O intervalo ideal é de 28 dias entre as doses da CoronaVac.

De acordo com o diretor do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), Osvaldo Leal, o governo deve fazer uma mobilização e levar o imunizante até às pessoas e aumentar os números de imunizados.

Em todo país, cerca de 1,5 milhão de pessoas estão aptas a tomar a última dose da imunização e devem comparecer às unidades de saúde.