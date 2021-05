Esposa de deputado que assinou CPI é nomeada: “nomearam sem eu saber”

A esposa do deputado estadual Neném Almeida (sem partido), foi nomeada nesta segunda-feira (3), para ocupar um cargo no governo. Ana Cristina da Costa Oliveira foi lotada na Secretaria de Estado de Indústria e Tecnologia (Seict) com um salário de uma CEC-6, ou seja, R$ 6.280,00.

Almeida é um dos 9 signatários da CPI da Educação proposta pela oposição e bloco dos independentes , cujo o requerimento foi protocolado há duas semanas na Assembleia Legislativa. Apesar da nomeação de sua companheira, Neném afirmou ao ac24horas que não vai retirar assinatura.

“Nomearam sem eu saber. Tiraram todos os cargos que eu tinha, que não eram muitos. Depois descobriram que era de alguns deputados e pessoas, e botaram meu nome. Depois nomeiam só minha esposa sem autorização, sem pedido meu. Eu acho que o objetivo é esse, me atingir de alguma forma. Mas as pessoas que me conhecem, sabe que eu não sou assim e hoje na tribuna eu vou falar”, disse o parlamentar.