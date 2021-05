Após 8 meses, Sesacre envia ex-prefeito de Tarauacá para fazer cesarianas em Feijó

O Hospital de Feijó, no interior do Acre, começou o mês de maio com boas notícias. É que após mais de 8 meses sem médico obstetra, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) enviou um profissional para realizar partos através de cesarianas no hospital e maternidade da cidade.

O escolhido foi o médico e ex-prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, que vai atuar como obstetra e ginecologista. A carga horária será de 30 horas semanais e deve começar ainda essa semana. A cidade estava sem um especialista na área desde a saída do clínico geral Romell Calderón, em setembro de 2020.

O deputado estadual Cadmiel Bonfim (PSDB) usou as redes sociais e comemorou a iniciativa do governo. “A Secretaria de Saúde atendeu uma antiga reivindicação minha e enviou para Feijó um médico obstetra para atender as mulheres feijoenses grávidas, que antes tinham que se deslocar para Tarauacá para terem seus filhos. Agora, as mulheres serão atendidas em Feijó e terão seus filhos lá”, escreveu.