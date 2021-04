Ministério da Saúde não cumpre acordo e Acre fica sem 10% a mais de vacinas prometidas

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou na manhã desta quarta-feira (29), durante entrevista em frente ao Palácio Rio Branco, que vai solicitar ao Ministério da Saúde (MS) que seja cumprido o acordo firmado que permitiria 10% a mais nos lotes de vacinas da Covid-19 enviados pelo governo federal ao Estado do Acre.

Segundo o chefe do executivo estadual, a medida firmada com o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello, é em razão do Acre ter cedido 10% a mais ao Amazonas, no período crítico da segunda onda da pandemia.

“Eu volto a insistir que o governo federal tem que repor as quantidades de doses em acordo formado lá atrás. São 10% a mais que temos direito e eu quero as nossas vacinas*, declarou Cameli.

Em relação a compra de vacinas, o governador destacou que aguarda uma decisão dos governadores do consórcio do nordeste sobre qual medida será tomada após a rejeição da Anvisa à vacina russa Sputnik V. Para ele, os órgãos de controle (Anvisa) estão criando dificuldades para aquisição do imunizante. “Eu não sei o que está acontecendo, é lamentável”, encerrou.