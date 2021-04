PM proíbe a presença de banhistas no Igarapé Preto em Cruzeiro do Sul no sábado e domingo

Com a publicação do novo decreto governamental, que permitiu a abertura de comércios e igrejas, muitos moradores de Cruzeiro do Sul foram à balneários como o Igarapé Preto neste final de semana. Mas a proibição da população frequentar espaços públicos e privados acessíveis ao público destinados à recreação e ao lazer, prossegue no novo decreto e as equipes de fiscalização atuaram em vários locais, como o Banho do Canhoto, o Rio Môa e outros.

O coordenador das Ações de Prevenção e Controle e Fiscalização de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, Lindomar Ferreira, destaca que em nenhum caso houve resistência dos banhistas para deixarem os locais. “Não tivemos resistência na dispersão dos banhistas nos igarapés neste sábado e domingo. Mas avisamos que que um segundo momento as pessoas que não cumprirem a determinação serão encaminhadas à delegacia de polícia”, citou.

Mas segundo o Decreto, os banhos nos balneários estão liberados nos dias da semana, quando então, a fiscalização, não poderá agir. “Na semana as pessoas trabalham e o fluxo nos banhos é bem menor, não chegando a haver aglomeração”, explica Lindomar.

Fiscalização na Variante

As equipes de fiscalização formadas pela Polícias Militar e Penal, Secretarias Estadual e Municipais de Saúde, atuam também na Estrada da Variante em Cruzeiro do Sul com orientação a motoristas e passageiros de ônibus e outros veículos de transporte de passageiros. Os fiscais cobram o uso de máscaras de passageiros