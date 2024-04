Após fugir de repórter, Mani diz que quer paz e não tem ‘respostas’ sobre Davi

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mani Rego se pronunciou na noite desta segunda (22) logo após ter fugido de um repórter do Fofocalizando, do SBT. Criticada nas redes sociais, ela afirmou que quer apenas “paz para mim e para todos” e ainda tem as respostas para todas as perguntas que a fazem –em alusão sobre a sua relação com o campeão do BBB 24, Davi Brito.

Ela publicou uma foto na barraca em que vende lanches em Salvador, acompanhada de pessoas que a procuraram para tirar fotos. “Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço [e que me fazem”, ressalvou ela, em seu perfil oficial do Instagram.

“Enquanto não as encontrar, caminho em frente, buscando a paz para mim e para todos. E trabalho, já que é isso que norteia a minha vida desde sempre”, acrescentou.

Ela, que foi procurada pela Globo para participar do documentário sobre a vitória de Davi no Big Brother Brasil, ainda fez uma reflexão:

Também me permito fazer planos, entender quais os meus passos de agora e meus próximos passos. Não esquecendo nunca de honrar quem sou e a minha história.



Mani recebeu elogios, mas também críticas nos comentários da publicação. “Às vezes, o silêncio é a melhor resposta para não se desgastar emocionalmente e preservar o outro. Te amo e te admiro cada vez mais”, escreveu uma internauta identificada como Paulete Araújo.

Na minha opinião, ambos não estavam preparados para tanta exposição; e ambos estão caindo na pilha de parentes e da mídia. Teria que conversar, se entender e dar fim a esse ti ti ti”, considerou Lidiana Costa.

“Não se estresse em dar satisfações”, acrescentou o influenciador Erick Ricarte. “Você vai conseguir tudo de melhor na sua vida. Você merece, mulher de fibra”, desejou Branca Flor.