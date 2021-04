Com chegada da friagem, previsão de chuvas vai diminuir muito no Acre

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Com a chegada da onda polar neste começo de semana, o tempo seco e a alta pressão atmosférica vão predominar deixando os dias ensolarados mas ventilados, com ventos ininterruptos da direção sudeste, e noites estreladas e frias, cujas temperaturas mínimas, ao amanhecer, deverão oscilar entre 16 e 19ºC, em cidades como Rio Branco, Brasileia e Assis Brasil.

As noites mais frias ocorrerão entre quarta-feira e sábado (28/4 e 1º/5). Assim, novos recordes de frio do ano deverão ser registrados durante esta semana, devendo superar os 19,8ºC, registrados no dia 19 de janeiro, em Rio Branco.

A partir desta quarta-feira, durante as tardes, a baixa umidade do ar – entre 30 e 50% – vai predominar em todos os municípios do Acre principalmente no leste e no sul do estado.

Portanto, no Acre, o tempo bom e seco, vai predominar nos próximos dias e não deve chover mais este mês. Chuvas poderão ocorrer somente a partir do dia 2 de maio. No entanto, nesta segunda-feira, ainda pode chover forte no centro do estado e, principalmente, no vale do Juruá. Nesta terça-feira (27), no máximo, poderão ocorrer chuvas leves, do tipo garoa, em alguns municípios acreanos.

(O Tempo Aqui/DF)