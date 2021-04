Bope fecha ‘boca de fumo’ e prende vigia de facção com 18 kg de maconha

Uma ação dos Policiais Militares do Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) na tarde deste domingo, 25, resultou na prisão de José Ilisardo do Nascimento Souza, de 33 anos, que seria vigia de uma facção local, e na apreensão de 18 kg de maconha dentro de uma residência localizada na rua João Minas Coelho, no bairro Montanhês, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando recebeu uma denúncia anônima de que em uma casa que funciona como ‘boca de fumo’, traficantes estavam escondendo um certa quantidade de drogas. Os policiais se deslocaram até ao local e na casa encontraram José Ilisardo tentando fugir da residência, ele foi abordado e durante uma revista dentro da casa, foi encontrado 26 barras de maconha, totalizando 18,8 kg do entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada a ordem de prisão e o criminoso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.