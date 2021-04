Sesacre cria monitor de leitos de Covid-19 e divulga novos dados sobre mortes

A Secretaria de Estado da Saúde fez nova alteração no boletim diário da Covid-19. A partir deste sábado (24) os dados da ocupação de leitos nos hospitais de referência da Covid-19 no Estado ganha uma página exclusiva.

“A partir de agora será divulgada por meio do painel de monitoramento de leitos Covid-19, por meio do link http://covid19.ac.gov.br/monitoramento/leitos”, informou a Sesacre.

O novo monitoramento traz informações detalhadas e importantes sobre a situação -como, por exemplo, o real número de mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, dado que não era preciso até então. De sexta para sábado (23-24/4) morreram quatro pessoas. No boletim geral são onze as mortes, já que leva em conta as confirmações de óbitos geradas neste sábado.

Traz também o número de altas médicas do dia. Neste sábado dois pacientes deixaram os hospitais e voltaram para casa após tratamento.

No total, 287 pessoas seguem internadas.