Diretoria do Igesac nega terceirização da UPA da Sobral

Os servidores de saúde da UPA – Unidade de Pronto Atendimento, localizado na Sobral, realizaram uma manifestação nesta quinta-feira (22) alegando que haveria uma terceirização do setor nos próximos meses, no entanto, a diretora do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac), emitiu uma nota negando a Informação.

Segundo a nota, o Igesac possui regulamentação na Lei criada em 2008, que foi recentemente alterada em 2020 e que prevê o suporte à Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) em até 40% de suas unidades, não se tratando, portanto, de qualquer forma de terceirização, uma vez que a empresa é Entidade sem fins lucrativos,

O órgão destacou ainda que cm relação ao contrato de serviços de Recursos Humanos e contabilidade, as afirmações de que a contratação ocorreu sem o processo licitatório não condiz com a realidade, uma vez que o referido contrato se deu por meio de pregão presencia no ano de 2018, tendo a participação de inúmeras empresas, respeitando todos os moldes estabelecidos na legislação.

*A diretoria executiva do Igesac preza pela transparência e acesso a informação, faz constar pela primeira vez, o website igesac.org.br que disponibiliza todos os contratos e salários do instituto. O órgão repudia completamente todas as informações falsas, principalmente sobre a terceirização, precarização do serviço, bem como toda tentativa de se instalar o terror aos servidores nas unidades, neste momento de pandemia, gerando através da desinformação uma série de fake news, prejudicando os serviços prestados”, diz trecho da nota.