Reabertas as inscrições para Olimpíadas de Matemática nas Escolas Públicas

O Ministério da Educação reabriu as inscrições para a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que havia sido adiada devido à pandemia de Covid-19. As inscrições poderão ser realizadas a partir desta segunda-feira (19) até 30 de abril.

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O público-alvo da OBMEP é composto de estudantes do 6º ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio.

Entre os principais objetivos da OBMEP, estão o estímulo e a promoção do estudo da Matemática, a contribuição para a melhoria da qualidade da educação básica, a possibilidade de identificar jovens talentos e incentivar se ingresso em universidades, a promoção da inclusão social por meio da difusão do conhecimento, e a contribuição para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas.

As escolas já inscritas em 2020 continuarão com a participação garantida, mas se desejarem realizar mudanças nos dados da inscrição, poderão acessar a página restrita da escola na 16ª OBMEP e editar as informações. O prazo também é uma oportunidade para que escolas públicas ou privadas que ainda não realizaram a inscrição possam se inscrever.

Devido à pandemia de Covid-19, o regulamento da 16ª OBMEP passou por adequações e mudanças significativas, válidas especificamente para esta edição. O novo documento será publicado ainda nesta segunda-feira (19), junto com a reabertura das inscrições.

Acesse o novo cronograma e o regulamento da OBMEP em: https://www.gov.br/mec/pt-br/media/acesso_informacacao/pdf/16a_OBMEP_REGULAMENTO_ESPECIAL.pdf