Servidores da educação fazem abaixo-assinado pedindo criação da CPI do Fundeb

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) assinaram um abaixo-assinado solicitando a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), para apurar a aplicação feita por parte do governo, dos recursos destinados do Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

A informação foi repassada pela presidente da categoria, Rosana Nascimento, ao ac24horas na manhã deste sábado (17). Segundo ela, o documento será encaminhado aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

“O objetivo é apurar como a Secretaria Estadual da Educação (SEE) está aplicando os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), diante de tanta corrupção registrada nos últimos meses”, declarou.

De acordo com a sindicalista, a investigação se faz necessária, após as recentes operações na Secretaria de Educação. “Os recursos do Fundeb são destinados 85% para aplicação na folha de pagamento dos servidores e 15% em investimentos tecnológicos aos profissionais”.

Rosana acrescentou: “Onde estão gastando os recursos do Fundeb?”. Não aceitamos mais essa justificativa de que não tem dinheiro, pois houve aumento de 2,5% nos recursos”, encerrou.