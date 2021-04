Senado aprova projeto de lei e gestantes podem se afastar do trabalho na pandemia

O senado aprovou nesta sexta-feira (16) o projeto de lei 3932, da deputada Perpétua Almeida, que determina o afastamento das empregadas gestantes durante a pandemia da Covid-19 sem prejuízo de sua remuneração, podendo as suas atividades laborais serem exercidas por meio de trabalho à distância.

“Vitória! Foi aprovado no Senado o projeto da minha companheira Perpétua que garante o afastamento de mulheres grávidas do trabalho presencial durante a pandemia. É pela vida das mulheres”, comemorou a militante do PC do B Manoela D´Ávila.

O projeto segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Perpétua já criou a hashtag #sancionabolsonaro para pressionar o presidente a implementar a lei.