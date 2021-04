Setor de serviços volta a cair no Acre e registra 2º maior tombo do país

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Assim como o comércio, o setor de serviços voltou a cair no Acre em fevereiro, segundo a Pesquisa Mensal do IBGE divulgada nesta quinta-feira (15). Em comparação ao resultado de janeiro, os serviços sofreram retração de 8,5% no Estado, 2a maior queda do País no período. Somente Amapá teve prejuízo superior ao do Acre (-8,3%).

Quando se comparam os resultados com fevereiro do ano passado, a redução é ainda maior: -10%. Ou seja, o segmento de serviços oscila tanto quanto o comércio mas não consegue recuperar-se aos níveis pré-pandemia no Acre.

No País, no entanto, o cenário é diferente para fevereiro. O setor de serviços cresceu 3,7% na passagem de janeiro para fevereiro e superou pela primeira vez o nível em que se encontrava antes da pandemia de Covid-19.

Ainda em nível nacional, em nove meses consecutivos de taxas positivas, o setor acumula crescimento de 24,0%, se recuperando assim da perda de 18,6% registrada nos meses de março e maio de 2020.

O crescimento foi bastante disseminado, sendo acompanhado por todas as cinco atividades investigadas e por dezoito das 27 unidades da federação. São Paulo (4,3%), Minas Gerais (3,5%), Mato Grosso (14,8%) e Santa Catarina (3,9%) registaram as principais altas e o Distrito Federal (-5,1%) a retração mais relevante.

Entre as atividades, a expansão de maior importância em fevereiro foi a dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,4%), que acumulou ganho de 8,7% nos dois primeiros meses do ano e agora supera em 2,8% o patamar de fevereiro do ano passado.

Em janeiro, depois de oscilar entre subidas e descidas o setor havia crescido 0,6% no Acre em grande parte influenciado pelo delivery de alimentos e outros produtos.