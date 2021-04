Fujimori garante ida ao 2º turno contra Castillo na eleição do Peru

Pedro Castillo e Keiko Fujimori vão disputar o segundo turno das eleições para a presidência do Peru, segundo os dados oficiais da Oficina Nacional de Procesos Electorales divulgados nesta quinta-feira (15).

Com 99,5% das urnas contabilizadas, a imprensa peruana aponta como certa a disputa entre os dois, marcada para o dia 6 de junho, já que não há margem para que o resultado se altere. Pedro Castillo, um candidato de esquerda, é o mais votado no primeiro turno, com 19,1% dos votos. Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, tem 13,36%.

Castillo promete uma reforma constitucional do país, que teria como propósito diminuir o poder das elites empresariais e dar ao Estado um papel mais dominante em setores como mineração, óleo, hidrelétricas e comunicações.

O pai de Keiko, Alberto Fujimori, está preso por abusos de direitos humanos. Ela mesma já foi presa, acusada de ter recebido US$ 1,2 milhão da Odebrecht (R$ 6,82 milhões, na cotação atual). Ela nega ter recebido propina.

Se nenhum dos dois candidatos conseguir, no segundo turno, a metade dos votos válidos registrados no primeiro turno, novas eleições são reorganizadas em um prazo de 30 dias.

As pesquisas indicavam que Hernando de Soto, um economista, estaria em segundo lugar. Mas ele e Rafael Lopez Aliaga, um candidato de extrema-direita, ficaram muito próximos em 3º e 4º.

Comemoração em Cajamarca

Logo que as pesquisas de boca de urna apontaram a liderança de Castillo, começaram as comemorações na cidade de Cajamarca, nos Andes, onde ele faz campanha.

Ele ganhou força nas pesquisas nos últimos dias, impulsionado especialmente pelas regiões mais pobres do Peru.

Além de prometer uma reforma constitucional, ele disse que vai continuar a receber como se fosse um professor e diminuir o salário dos deputados.

Novo Congresso

Os peruanos também elegeram um novo Congresso.

Os dois partidos que conseguiram as maiores representações foram o Partido Livre do Peru e o Ação Popular, de Fujimori.