DNIT informa que fechará BR-364 na próxima segunda-feira (19)

Na próxima segunda-feira, 19, às 18 horas, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), fechará a BR-364, no km 281, logo após Sena Madureira, no sentido Rio Branco a Cruzeiro do Sul para a realização de reparos. O tráfego de veículos ficará interrompido no trecho.

O trabalho se estenderá até às 8h da manhã de terça-feira (20). O DNIT vai retirar do local aproximadamente 1.800m³, 2.700 toneladas de pedras que foram utilizadas para elevar o nível da BR-364, que foi alagada pelo Igarapé Cajazeira em fevereiro deste ano.

Segundo o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes, as pedras vão ser utilizadas em reparos da própria rodovia.

“Vamos trabalhar a noite para minimizar os impactos causados para os usuários da rodovia. Queremos que as pessoas e empresas se programem para evitar problemas. Vamos retirar a pedra e usar o material no trecho de Sena Madureira à Feijó que está muito ruim”, destacou.