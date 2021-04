Após declarar “racha”, Petecão não descarta apoiar Gladson em 2022

O senador Sérgio Petecão (PSD), voltou atrás após descartar mais cedo ao ac24horas, que não havia possibilidade de realinhamento político com o governo. Em entrevista nesta quarta-feira (14), a uma emissora de rádio, em Cruzeiro do Sul, ele disse que sua relação com o governador Gladson Cameli não está ‘azeda’ como muitos andam cogitando por aí e adiantou que pode apoiar o governador em 2022.

Porém, Petecão disse que não entende as razões de Gladson está exonerando seus aliados da gestão, que para ele, além de serem os menos favorecidos, foram os mesmos que vestiram a camisa na eleição que elegeu Cameli ao Palácio Rio Branco.

O senador que cumpre agenda no Vale do Juruá, contou que existe possibilidade real de está no palanque de Gladson no próximo ano. “Se tiver que apoiar o Gladson em 2022, não tem problema nenhum, mesmo não concordando com algumas coisas no governo dele”, desabafou.

Os descontentamentos de Petecão na atual gestão, tem haver com algumas nomeações feitas pelo governador. Para ele, são pessoas que balançaram bandeiras para a oposição nas últimas eleições.

Segundo ele, as questões políticas de 2022 devem ser deixadas de lado, em virtude da pandemia da Covid-19, no entanto, adiantou que se houver possibilidade de candidatura majoritária no próximo ano, vai para a disputa eleitoral. “Vão depender do grupo político”, encerrou.