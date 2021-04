Vereador cobra retomada do funcionamento do Restaurante Popular da Sobral

Foto: Divulgação

O vereador Emerson Jarude (MDB), em sessão online desta terça-feira, 13, da Câmara de Vereadores, cobrou do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) o retorno do funcionamento do restaurante popular José Marques de Souza (Matias), localizado na Sobral, em Rio Branco.

O parlamentar argumentou que o restaurante está fechado há mais de um ano devido a pandemia da Covid-19, e que nesse momento de dificuldade, o restaurante deveria estar aberto para reduzir os efeitos da pandemia nas famílias mais humildes.

“As refeições que ali eram servidas ajudavam muito a nossa população, principalmente, àqueles que estavam em vulnerabilidade social. As refeições saiam por R$ 2,50 e até o momento não houve uma previsão de retorno do restaurante popular. É extremamente importante que ele volte a funcionar devido a esses tempos que estamos passando. O restaurante pode servir como retirada de alimentos ou reduzir a capacidade de funcionamento para atender. Deixamos essa sugestão, para o quanto antes, a nova gestão possa reabrir o restaurante”, afirmou.

O Restaurante funcionava de segunda a sexta, exceto feriados, no horário das 10h30 às 14h. O cardápio era elaborado por nutricionistas utilizando uma alimentação balanceada que incluía arroz, feijão, carnes, guarnição, salada, sobremesa e suco, numa combinação de 1.800 calorias por prato. A maior parte dos produtos e folhosos eram adquiridos de produtores e hortas comunitárias da capital.