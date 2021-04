Sine tem nova ferramenta para atender trabalhadores de forma mais ágil e remota

Foto: Jana Pessôa

O atendimento aos trabalhadores no Sistema Nacional de Emprego (Sine) está sendo alterado pelo Ministério da Economia.

Uma nova ferramenta – que está disponível desde sexta-feira (9/4) – foi implementada para aprimorar não só o atendimento no balcão, mas também agilizar o processo de redirecionamento do trabalhador às vagas ofertadas.

Parte do Acordo de Cooperação Técnica entre o ME e a Microsoft, a ferramenta é direcionada aos atendentes dos postos da rede do Sine, que, por meio do uso da inteligência artificial, poderão oferecer um atendimento focado nas dificuldades individuais de empregabilidade daqueles que buscam (re)colocação profissional. Além disso, proverá informações de inteligência de negócio aos gestores regionais e nacionais do Sistema.

Será possível recomendar vagas com características semelhantes a outras que geraram interesse no trabalhador no passado, apresentando informações sobre o comportamento do mercado de trabalho em relação a atividades de interesse ou profissões mais demandadas na localidade.