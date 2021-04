Bittar assina CPI da Covid que visa investigar responsabilidade da União, estados e municípios

Após desentendimentos com o ministro da economia, Paulo Guedes, o senador da República Márcio Bittar (MDB), assinou nesta segunda-feira (12(, o pedido para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid- 19, que investiga, além da União, governadores e prefeitos nas ações de combate a pandemia.

A CPI havia sido apresentada em março deste ano, porém, o pedido ganhou força após a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que na última quinta-feira (8), determinou a abertura de CPI para investigar a responsabilidade do governo federal na pandemia.

Essa proposta assinada por Márcio Bittar, foi proposta pela bancada do Podemos, a proposta de CPI é assinada, em maioria, pelos partidos Cidadania, PSDB, PP e MDB. Até o momento, os senadores cearenses Cid Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) não assinaram o documento.

Até o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos – RJ), está entre os nomes favoráveis à CPI. O pedido de investigação já conta com 34 assinaturas – cota além do mínimo necessário que são 27 favoráveis.

Veja a lista de assinaturas

Eduardo Girão (Podemos – CE)

2. Alvaro Dias (Podemos – PR)

3. Jorge Kajuru (Cidadania – GO)

4. Flávio Arns (Podemos – PR)

5. Alessandro Vieira (Cidadania – SE)

6. Styvenson Valentim (Podemos – PR)

7. Oriovisto Guimarães (Podemos – PR)

8. Reguffe (Podemos – DF)

9. Lasier Martins (Podemos – RS)

10. Paulo Paim (PT-RS)

11. Plínio Valério (PSDB – AM)

12. Rose de Freitas (MDB – ES)

13. Izalci Lucas (PSDB – DF)

14. Soraya Thronicke (PSL – MS)

15. Marcos do Val (PODEMOS – ES)

16. Luis Carlos Heinze (PP – RS)

17. Esperidião Amin (PP – SC)

18. Fernando Bezerra Coelho (MDB – PE)

19. Eduardo Gomes (MDB – TO)

20. Elmano Férrer (PP – PI)

21. Carlos Viana (PSD – MG)

22. Vanderlan Cardoso (PSD – GO)

23. Chico Rodrigues (DEM – RR)

24. Zequinha Marinho (PSC – PA)

25. Eduardo Braga (MDB – AM)

26. Marcos Rogério (DEM – RO)

27. Carlos Fávaro (PSD – MT)

28. Mecias de Jesus (REPUBLICANOS – PR)

29. Luiz do Carmo (MDB – GO)

30. Ciro Nogueira (PP – PI)

31. Roberto Rocha (PSDB – MA)

32. Flávio Bolsonaro (REPUBLICANOS – RJ)

33. Marcio Bittar (MDB – AC)

34. Rodrigo Cunha (PSDB – AL)