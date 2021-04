Acre não receberá aumento de doses de vacinas enquanto não aplicar vacinas estocadas

Os dados são oficiais e a decisão também. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga não vai aumentar o número de doses de vacinas enviadas para o Acre – como se comprometeu durante visita do governador – enquanto 85 mil doses que estão estocadas no Estado não forem aplicadas.

O próprio governador Gladson Cameli comentou o fato durante solenidade ambiental ocorrida nessa sexta-feira, 9, no município de Capixaba. “Como vamos aumentar o número de doses de vacinas distribuídas pelo ministério da saúde, se não demos conta de vacinar as doses já enviadas?”, questionou o governador.

Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), já foram enviadas pelo governo federal um total de 174.790 imunizantes para vacinação com 1ª dose de 111.850 pessoas, e 2ª dose de 62.940 pessoas. A SESACRE explica que a discrepância entre as aplicações de primeira e segunda dose acontece por haver um intervalo maior – 90 dias – entre as doses da vacina da Fiocruz, permitindo ao Ministério da Saúde o envio em momento posterior.

O maior gargalo enfrentado pelo estado é por conta das doses distribuídas aos municípios e a recusa de indígenas ao programa de imunização. Ainda de acordo dados oficiais, foram distribuídas até março, 106.237 para 1ª dose e 45.163 doses para 2ª dose.

Das 10.798 doses da população indígena sob guarda do Estado, foi autorizado pelo Ministério da Saúde o empréstimo de 2.204 doses, as quais foram direcionadas às Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Somente das doses indígenas, 8.594 estão sem utilização.

Com a nova remessa de vacinas que chegaram na última sexta-feira, subiu para 85 mil o número de doses estocadas pelo governo do Acre. De acordo o portal Covid-19 foram 88,9 mil doses aplicadas.

O desabafo feito pelo governador ontem tem sentido. Do total de doses aplicadas ontem (230), houve uma baixa de 74% no número de pessoas imunizadas por dia. Na semana esse percentual negativo foi de 68% e no mês 77% de pessoas a menos receberam vacinas em todo o Acre.

Pouco mais de onze mil doses de vacinas foram enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) ontem (9) no décimo segundo lote de vacinas contra Covid-19.