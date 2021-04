Acre recebe novo lote de imunizantes contra a Covid-19

Desembarcou na tarde desta sexta-feira, 09, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, o 12º lote da vacina contra a covid-19. Neste lote, são 11.250 doses, sendo 5.000 doses da CoronaVac/Instituto Butantan e 6.250 doses da AstraZeneca/Fiocruz.

Esse lote deverá dar início a retomada da vacinação de idosos que foram suspensas devido à falta de imunizante em diversos municípios, inclusive, na capital. Na capital, a Semsa está vacinando apenas aqueles que estão tomando a segunda dose da vacina.

Esse lote foi distribuído pelo Ministério da Saúde (MS). De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), os imunizantes deste lote serão despachados proporcionalmente para todos os 22 municípios.

As Prefeituras de cada município deverão informar a nova data de vacinação após a distribuição deste lote pelo Governo do Acre. Para saber o início da nova etapa de vacinação, busque a página da Prefeitura do seu município nas redes sociais.