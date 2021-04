Pelo quarto dia, Pronto-Socorro e Into estão com 100% das UTIs ocupadas

O Boletim de Assistência à Saúde emitido pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou nesta quinta-feira (8) que 100% dos leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão ocupados em Rio Branco, em decorrência da Covid-19. Além disso, sete pacientes aguardam por um leito de emergência.

Em todo o Estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI chegou a 95,3%, ou seja, dos 106 leitos disponíveis, somente 5 estão vagos.

Os dados mostram que pelo quarto dia seguido, não há disponibilidade de novas vagas no Pronto-Socorro e nem no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into).

A situação mais cômoda é na regional do Juruá, onde dos 26 leitos UTI, apenas 5 estão disponíveis para pacientes em estado delicado da Covid-19.

Números da pandemia

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 523 casos de infecção por coronavírus nesta quinta-feira (8).

O número de infectados saltou de 71.880 para 72.403 nas últimas 24 horas. Já o de mortes, foram 7, sendo 4 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.325 em todo o estado.