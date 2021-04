Vacinação de 2° dose contra a Covid-19 continua em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco aplica, nesta segunda-feira (5), a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos e profissionais de saúde em cinco postos de saúde espalhados na cidade.

A informação foi dada pelo secretário municipal de Saúde, Frank Lima, por meio das redes sociais, segundo ele, quem já tiver tomado a primeira dose e estiver no prazo para receber a 2ª do imunizante, pode ir até um dos pontos montados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A vacinação é feita das 7h às 13h nas unidades de saúde e até às 17 no ponto de drive thru do 7° BEC (antigo Detran). Os locais disponíveis são: Unidade de Referência de Atenção Primária Roney Meireles (Urap) – Conjunto Adalberto Sena; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheral; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino – Taquari; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Eduardo Asmar, no Quinze; Unidade de Referência da Atenção Primária (Urap) Vila Ivonete – na Rua Antônio da Rocha Viana.

Vale destacar que a prefeitura não dispõe de vacinas para 1° dose, apenas para 2°, tendo em vista que, o órgão recebeu 6.750 destinadas a este fim na última sexta-feira (2).

Para receber o imunizante é preciso levar a carteira de vacinação, que vai comprovar que o idoso já recebeu a primeira dose. Lembrando que a coronavac tem prazo de 28 dias e a astrazeneca 90 dias para a 2° dose de Imunização.